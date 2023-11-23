Премьер Нидерландов лидирует на пост генсека НАТО: Politico узнало, что может помешать

Уходящий с поста премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считается фаворитом на пост нового главы НАТО. Но против выступают в США из-за недостаточного расходования средств его правительством на оборону Альянса, также не в пользу и мнение о том, что "пришло время для женщины на посту главы НАТО".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Марк Рютте

Как пишет издание со ссылкой на двух европейских чиновников и дипломата, пожелавшего остаться анонимным, Рютте считается сильным фаворитом.

"Он, безусловно, тяжеловес, он очень хороший кандидат", - заявил посол Польши в НАТО Томаш Шатковский.

Один из чиновников сообщил, что Рютте заручился поддержкой "высокопоставленных чиновников США и Германии".

Франция, еще одна страна, принимающая важные решения, также поддерживает Рютте, в первую очередь благодаря его личным отношениям с президентом Эммануэлем Макроном, который был одним из первых сторонников Рютте в его стремлении к высшему посту в НАТО.

"То, что Макрон и Рютте ценят друг друга, ни для кого не секрет", - сказал французский дипломат.

Другие кандидатуры

Однако некоторые американские законодатели категорически выступают против Рютте, поскольку Нидерланды на постоянной основе не могут достичь целевого показателя расходов НАТО на оборону в 2% ВВП.

Это ставит его в невыгодное положение по отношению к премьер-министру Эстонии Кае Каллас, которая заявила о своем интересе к работе в НАТО во время своего визита в Вашингтон на прошлой неделе. Ее правительство согласилось повысить расходы на оборону до 3% ВВП на 2024-2027 годы с 2,85% в этом году. Таллинн также активно поддерживает Украину в плане вооружений.

Среди кандидатов и министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш, чье заявление в воскресенье о том, что он баллотируется, по словам дипломата, даже стало неожиданностью для некоторых в Риге.

Как уточняют журналисты Politico, кандидатуры Каллас и Кариньша вызывают раздражение у некоторых западноевропейцев, которые "все еще страдают от резкой критики, с которой они столкнулись со стороны стран Балтии, за то, что они недостаточно поддерживают Украину и слишком боятся бросить вызов России".

Позиция США

По данным издания, Белый дом уклончиво ответил на вопрос, предпочитает ли президент США Джо Байден Рютте.

"Мы не собираемся вступать во внутренние дискуссии по поводу следующего генерального секретаря. Мы рассчитываем на тесное сотрудничество с союзниками для определения генерального секретаря, который сможет возглавить Альянс в это критическое время для трансатлантической безопасности", - заявила представитель Совета национальной безопасности.

Сенатор США Дэн Салливан, республиканец от Аляски и старший член сенатского комитета по вооруженным силам, заявил, что Рютте "должен быть однозначно дисквалифицирован" из-за того, что его страна "не разделяет бремя ответственности НАТО". Он сказал, что в США "глубоко обе партии разочарованы тем, что члены НАТО не выполняют свою роль".

Как уточняет Politico, "Нидерланды имеют плохой послужной список", приводя следующие цифры. В 2014 году они потратили на оборону всего 1,15% своего ВВП, в то время как у Альянса есть цель расходов на уровне 2%. В этом году Гаага потратит 1,7% ВВП и согласилась потратить 2,03% в 2024 году и 2,01% - в 2025 году.

Некоторые члены Демократической партии Байдена также считают, что пришло время женщине возглавить НАТО.

"Я давно думала, что пришло время союзникам назначить первую женщину-генерального секретаря НАТО. Тем не менее, очень важно, чтобы поддержка НАТО оставалась сильной и двухпартийной в Сенате, и чтобы это произошло, преемник на этом важном посту должен быть выходцем из страны, которая выполняет обязательство по 2%-м расходам на оборону или имеет надежный план для достижения этой цели, с которой согласились все союзники в Вильнюсе", - заявила сопредседатель группы наблюдателей НАТО в Сенате США.

Кандидат из восточного фланга НАТО

Поскольку НАТО помогает координировать усилия своих членов по оказанию помощи Украине в борьбе с Россией, также звучат призывы к тому, чтобы кто-то из восточного фланга Альянса стал следующим лидером.

"Может быть, в какой-то момент для Альянса наступит подходящее время взглянуть на регион Восточной Европы. Поэтому я предпочитаю… в какой-то момент увидеть генерального секретаря, представляющего Восточную Европу", - сказала изданию посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко, ответив "почему бы и нет" на вопрос журналистов о кандидатуре Каллас.

Предыстория

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что не хотел бы оставаться генсеком НАТО, однако ему до сих пор не могут найти достойную замену.

Страны-члены Альянса обсуждали разные варианты преемников Столтенберга. Среди возможных претендентов оказался и министр обороны Британии Бен Уоллес. Однако его кандидатуру не поддержали в США.

Также ходили слухи о назначении генсеком главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьера Дании Мэтте Фредериксен, главы правительства Эстонии Каи Каллас и премьера Испании Педро Санчеса.

В июне сообщалось, что Столтенберг, вероятно, останется на своем посту еще на один год.