ua en ru
Вт, 15 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Рютте о новом штабе НАТО для помощи Украине: будет иметь значение для ВСУ на поле боя

Висбаден, Вторник 15 октября 2024 16:25
UA EN RU
Рютте о новом штабе НАТО для помощи Украине: будет иметь значение для ВСУ на поле боя Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Новый штаб НАТО в Германии будет иметь значение для украинских воинов на поле боя. Он, в частности, займется координацией военной помощи для ВСУ.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Рютте сегодня, 15 октября, впервые посетил штаб-квартиру командования НАТО по содействию безопасности и обучению Украины (NSATU), которая находится в Висбадене (Германия). Там у него прошла встреча с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Генсек в общении с военнослужащими, которые работают в штаб-квартире, отметил, насколько важна их работа, подготавливающая почву для 700 человек, которые будут размещены в Висбадене и на логистических узлах на восточном фланге Альянса.

"Он сказал, что новое командование будет иметь реальное значение для Украины на поле боя и "для нашей собственной безопасности", - приводит пресс-служба НАТО слова Рютте.

Планируется, что NSATU будет координировать предоставление Украине оборудования от союзников по НАТО, а также подготовку украинских защитников. В частности, будет осуществляться координация поставок артиллерии, боеприпасов и средств ПВО.

Что предшествовало

Стоит заметить, что летом в Германии начали создавать центр НАТО для координации военной помощи Украине (NSATU).

Ожидается, что штаб Альянса будет состоять из 330 военнослужащих. Около 200 солдат уже находятся в Висбадене. Пока он не начал свою работу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Марк Рютте Помощь Украине Военная помощь
NEWS
В армии России формируют "особый бурятский батальон" из военных КНДР, - источники
В армии России формируют "особый бурятский батальон" из военных КНДР, - источники
DAILY
Тюрьма вместо паспорта России. Как наводчик из Запорожья "сдавал" ВСУ и помогал оккупантам
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Тюрьма вместо паспорта России. Как наводчик из Запорожья "сдавал" ВСУ и помогал оккупантам