Рютте хочет обсудить с Трампом новые вызовы из-за войск КНДР в войне против Украины
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте намерен объединить усилия с Дональдом Трампом для противостояния новым угрозам, связанным с активным участием Северной Кореи в войне России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.
По его словам, усиливается сотрудничество между Северной Кореей, Ираном, Китаем и Россией против Украины, что представляет угрозу не только для Европы, но и для США.
"Мы видим, как Северная Корея, Иран, Китай и Россия объединяются против Украины", - сказал Рютте на встрече европейских лидеров в Будапеште.
Он также выразил обеспокоенность поставками Россией новейших технологий в Северную Корею. Рютте сообщил о своем намерении обсудить с Трампом, как лучше справиться с этими вызовами.
Северная Корея считается одним из ключевых сторонников России в войне на Украине, и западные государства давно обвиняют Пхеньян в поставках вооружений Москве.
Недавно, по данным разведки, стало известно, что КНДР направила в Россию около 10 тысяч военных, демонстрируя еще более глубокое вовлечение в конфликт.
Иран также обвиняют в поставках России ракет и беспилотников, а Китай подозревается в помощи Москве в обходе западных санкций, направленных против использования технологий в военных целях.
Участие КНДР в российско-украинской войне
Южная Корея собирается направить группу наблюдателей в Украину в связи с отправкой КНДР своих войск в Россию для помощи в войне.
Недавно глава Минобороны Украины Рустем Умеров рассказал, что бойцы ВСУ уже принимали участие в столкновении с солдатами КНДР в Курской области в РФ.
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