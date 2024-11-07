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Рютте хоче обговорити з Трампом нові виклики через війська КНДР у війні проти України

Четвер 07 листопада 2024 14:15
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Рютте хоче обговорити з Трампом нові виклики через війська КНДР у війні проти України Фото: генсек НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте має намір об'єднати зусилля з Дональдом Трампом для протистояння новим загрозам, пов'язаним з активною участю Північної Кореї у війні Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За його словами, посилюється співпраця між Північною Кореєю, Іраном, Китаєм і Росією проти України, що становить загрозу не тільки для Європи, а й для США.

"Ми бачимо, як Північна Корея, Іран, Китай і Росія об'єднуються проти України", - сказав Рютте на зустрічі європейських лідерів у Будапешті.

Він також висловив занепокоєння постачанням Росією новітніх технологій до Північної Кореї. Рютте повідомив про свій намір обговорити з Трампом, як краще впоратися з цими викликами.

Північна Корея вважається одним із ключових прихильників Росії у війні в Україні, і західні держави давно звинувачують Пхеньян у постачанні озброєнь Москві.

Нещодавно, за даними розвідки, стало відомо, що КНДР направила в Росію близько 10 тисяч військових, демонструючи ще глибше залучення в конфлікт.

Іран також звинувачують у постачанні Росії ракет і безпілотників, а Китай підозрюється в допомозі Москві в обході західних санкцій, спрямованих проти використання технологій у військових цілях.

Участь КНДР у російсько-українській війні

Південна Корея має намір направити групу спостерігачів до України у зв'язку з відправкою КНДР своїх військ до Росії для допомоги у війні.

Нещодавно глава Міноборони України Рустем Умеров розповів, що бійці ЗСУ вже брали участь у зіткненні із солдатами КНДР у Курській області в РФ.

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