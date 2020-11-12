Майже 70% українців впевнені, що олігархи скуплять більшість земель

Фото: земля (map.land.gov.ua)

Українці назвали побоювання від впровадження ринку землі

Дві третини українців (69%) впевнені, що олігархи скуплять більшість сільськогосподарських земель. Крім того, 57% переконані, що людей примусять продавати свою землю за безцінь.

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

За даними опитування, 61% громадян поділяє думку, що землею торгувати не можна, адже це - "цінність українського народу".

Більшість українців (54%) не вірить, що селяни-пенсіонери отримають справедливу винагороду за свою землю. Істотної підтримки не мали й тези, що ринок землі усуне тіньові схеми продажу землі (43% негативних відповідей) і створить справедливу ціну за оренду землі (45%).

Думка опитаних розділилася стосовно таких тверджень: продаж землі сприятиме економічному розвитку України (33% погодилися, 39% - не згодні); внаслідок продажу землі відбудеться прихід нових технологій та сформуються нові робочі місця (згодні з цим 39% громадян, 33% дали негативну відповідь).

Дослідження проведено фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 14 по 19 серпня 2020 року серед 2022 респондентів в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка 2,3%.

Відзначимо, що за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, після зняття мораторію на продаж землі лише 6% власників мають намір продати свою сільськогосподарську землю або її частину.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова у серпні 2020 року 43% респондентів вважають земля в принципі не може бути об'єктом купівлі-продажу.