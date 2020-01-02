Ринок продажу нових авто зріс на 31% перед Новим роком

Ринок продажу нових легкових автомобілів в грудні 2019 року виріс на 31% у порівнянні з показниками минулого року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укравтопрому".

Як повідомляється, осінній ринок виріс на цілих 16%, забезпечивши тим самим гарантоване зростання за підсумками року, але рекордне зростання ринку сталося в останній місяць 2019 року.

"Грудневий показник збільшився на 31%, протягом цього місяця 9,2 тис. нових легкових авто поповнили український автопарк", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що за підсумками року перше місце в рейтингу марок на ринку нових легкових авто зайняла Renault, автомобілі якої придбали 14603 раз.

Найбільш затребуваним автомобілем року став Kia Sportage, перевагу якому віддали 6027 українських автомобілістів. Реалізація автомобілів цієї марки в Україні за рік зросла на 93%. Найчастіше купували наступні автомобілі:

Kia Sportage - 6027 шт.;

Renault Duster - 5202 шт.;

Renault Logan - 4489 шт.;

Toyota RAV-4 - 4227 шт.;

Renault Sandero - 3246 шт.;

Skoda Octavia - 2852 шт.;

Toyota Land Cruiser Prado - 2671 шт.;

HyundaiTucson - 2558 шт.;

Nissan Qashqai - 2112 шт.;

Toyota Camry - 1835 шт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що попит на нові автомобілі в Україні побив 19-місячний рекорд.

Також РБК-Україна повідомляло, що на початку року учасники ринку прогнозували падіння попиту на нові автомобілі в Україні через масовий продаж "євроблях" у хорошому стані.