Україна приєдналася до депозитарію цінних паперів Clearstream

Clearstream Фото: Clearstream (clearstream.com)

Відкриття рахунку дозволить збільшити ліквідність ОВДП

Міжнародний центральний депозитарій цінних паперів Clearstream, що входить до групи Deutsche Börse Group, 27 травня 2019 року приєднав український ринок до своєї мережі через рахунок, відкритий в Депозитарії Національного банку. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили прес-службі, державні цінні папери України стали доступні в системі розрахунків Clearstream.

"Запуск першого в історії України "лінку" з міжнародним депозитарієм полегшить доступ іноземних інвесторів до державних цінних паперів, номінованих у гривні. Проведення розрахунків через систему Clearstream гарантуватиме їх відповідність міжнародним стандартам і зменшить операційні витрати інвесторів на проведення таких операцій", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив заступник голови НБУ Олег Чурій, проект із встановлення кореспондентських відносин з міжнародним депозитарієм Clearstream був розпочатий НБУ три роки тому і тепер його можна офіційно вважати реалізованим.

"Спрощення доступу іноземних інвесторів до українських державних цінних паперів сприятиме довгостроковим інвестиціям у гривневі інструменти, зниженню потреби держави у зовнішньому фінансуванні і відповідно зменшенню її валютних ризиків. Наступним кроком для збільшення привабливості ОВДП і ліквідності їх вторинного ринку має бути розширення можливості торгів цими інструментами на міжнародних торгових платформах", - додав він.

Нагадаємо, за даними Мінфіну, портфель нерезидентів облігацій внутрішнього державного займу (ОВДП) України з початку 2019 року зріс більше ніж у шість разів і на кінець травня становить близько 39,7 млрд грн.

Зазначимо, за даними НБУ, рекордний приплив іноземних портфельних інвестицій в гривневі ОВДП у квітні призвів до ревальвації: гривня зміцнилася на 2,3% м/м до долара і 3,1% м/м до євро.