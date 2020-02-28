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Ринок електронних грошей в Україні зріс більше ніж удвічі

Новини » Економіка     28.02.2020 - 11:36
Ринок електронних грошей в Україні зріс більше ніж удвічі
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Збільшилися обсяг випущених електронних грошей та обсяг операцій

У 2019 році ринок електронних грошей в Україні зріс більше ніж удвічі, що пов'язано із зростанням інтересу учасників ринку до цього платіжного інструменту. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними прес-служби, у 2019 році в порівнянні з позаминулим роком відбулося суттєве зростання:

  • - обсягів випущених електронних грошей - майже у 2,5 рази до 203 млн грн,
  • - обсягів операцій з електронними грошима - більше у 2,3 рази до 16,7 млрд грн.

Водночас кількість електронних гаманців зросла не так суттєво і досягла 74 млн штук, зростання становило 18%.

Ринок електронних грошей в Україні зріс більше ніж удвічі

У НБУ нагадають, що максимальна сума електронних грошей, яка може зберігатися на електронному пристрої:

  • - що не поповнюється, становить 4 000 грн;
  • - що поповнюється - 14 000 грн (сума розрахунків за таким пристроєм не може перевищувати 62 000 грн на рік).

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) продовжує досліджувати можливість випуску е-гривні і після завершення пілотного проекту.

Відзначимо, на початку 2018 року у НБУ заявили, що Національний банк України поки не розглядає можливість створення власної криптовалюти.

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