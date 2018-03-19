Рибалка: НБУ терміново потрібна стратегія відновлення довіри до банків

Національному банку України (НБУ) терміново потрібна стратегія відновлення довіри до банків. Таку думку висловив екс-голова комітету Верховної ради з питань фінансової політики та банківської діяльності, народний депутат Сергій Рибалка в ефірі на каналі NewsOne.

Зокрема, нардеп зазначив, що завдання Національного банку України сьогодні – сприяти відновленню довіри до банківської системи з боку населення, а також окреслити чітку і зрозумілу стратегію відновлення кредитування банками реального сектора економіки. Особливо це важливо в світлі того, що парламент підтримав призначення на посаду голови НБУ Якова Смолія, вважає Рибалка.

"Сьогодні нам потрібно прийняти антикорупційне законодавство заради відновлення довіри до банків. Потрібно завершити очищення банківського сектору, керівники НБУ повинні вийти і сказати – ось у нас є банки, їм можна довіряти. Крім того, потрібні чіткі умови щодо докапіталізації банків другої та третьої групи. Далі – потрібно відновлювати кредитування, наприклад, через створення Банку реконструкції і розвитку (на базі існуючого держбанку), через Кредитно-експортне агентство", - зазначив Сергій Рибалка.

Народний депутат підкреслив, що на 10 місяців було затягнуто рішення про призначення нового голови Нацбанку, що негативно вплинуло на весь банківський сектор і ставлення до банків з боку населення, зокрема. На думку Сергія Рибалки, попередній глава НБУ (Валерія Гонтарева, – ред.) в процесі очищення системи від неплатоспроможних банків була зацікавлена у "знищенні дрібних банків".

"Я питав у Гонтаревої – Валеріє Олексіївно, потрібно займатися очищенням банківської системи, деякі банки були - з ознаками фіктивності, але коли ж закінчиться банкопад? Вона сказала – у вересні 2016 року. Зараз вже 2018 рік. Сьогодні ми бачимо, що банкопад завершується, але держава робить все, щоб знищити невеликі банки, а не надати стимули для того, щоб вони працювали", - зазначив Сергій Рибалка, підкресливши, що НБУ раніше в рамках окремого закону отримав повноваження затверджувати графік докапіталізації банків, який для багатьох банків став непідйомним.

Сергій Рибалка також зазначив, що не згоден з думкою екс-глави НБУ щодо того, що НБУ не відповідає за курс гривні.

"Коли Гонтарева говорила, що НБУ не відповідає за курс гривні, і в законі про НБУ так і написано, то я хочу сказати, що у статті 99 Конституції сказано, що саме Нацбанк відповідає за курс гривні. Потрібно жити за законом, але якщо він не відповідає реаліям, то його потрібно міняти. Конституція важливіша, ніж яких-небудь законів", - вважає нардеп.

Нагадаємо, Верховна рада України звільнила Валерію Гонтареву з посади голови Національного банку України 15 березня, через 10 місяців після того, як вона пішла у безстрокову відпустку. Главою Нацбанку був призначений Яків Смолій.