Рыбалка: НБУ срочно нужна стратегия восстановления доверия к банкам

Национальному банку Украины (НБУ) срочно нужна стратегия восстановления доверия к банкам. Такое мнение высказал экс-глава комитета Верховной рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, народный депутат Сергей Рыбалка в эфире на канале NewsOne.

В частности, нардеп отметил, что задача Национального банка Украины сегодня – способствовать восстановлению доверия к банковской системе со стороны населения, а также очертить четкую и понятную стратегию возобновления банками кредитования реального сектора экономики. Особенно это важно в свете того, что парламент поддержал назначение на должность главы НБУ Якова Смолия, считает Рыбалка.

"Сегодня нам нужно принять антикоррупционное законодательство ради восстановления доверия к банкам. Нужно завершить очищение банковского сектора, руководители НБУ должны выйти и сказать – вот у нас есть банки, им можно доверять. Кроме того, нужны четкие условия по докапитализации банков второй и третьей группы. Далее – нужно возобновлять кредитование, например, через создание Банка реконструкции и развития (на базе существующего госбанка), через Кредитно-экспортное агентство", - отметил Сергей Рыбалка.

Народный депутат подчеркнул, что на 10 месяцев было затянуто решение о назначении нового главы Нацбанка, что негативно повлияло на весь банковский сектор и отношение к банкам со стороны населения, в частности. По мнению Сергея Рыбалки, предыдущий глава НБУ (Валерия Гонтарева, – ред.) в процессе очищения системы от неплатежеспособных банков была заинтересована в "уничтожении мелких банков".

"Я спрашивал у Гонтаревой – Валерия Алексеевна, нужно заниматься очисткой банковской системы, некоторые банки были - с признаками фиктивности, но когда же закончится банкопад? Она сказала – в сентябре 2016 года. Сейчас уже 2018 год. Сегодня мы видим, что банкопад завершается, но государство делает все, чтобы уничтожить небольшие банки, а не предоставить стимулы для того, чтобы они работали", - отметил Сергей Рыбалка, подчеркнув, что НБУ ранее в рамках отдельного закона получил полномочия утверждать график докапитализации банков, который для многих банков стал неподъемным.

Сергей Рыбалка также отметил, что не согласен с мнением экс-главы НБУ относительно того, что НБУ не отвечает за курс гривны.

"Когда Гонтарева говорила, что НБУ не отвечает за курс гривны, и в законе об НБУ так и написано, то я хочу сказать, что в 99 статье Конституции сказано, что именно Нацбанк отвечает за курс гривны. Нужно жить по закону, но если он не соответствует реалиям, то его нужно менять. Конституция важнее каких-либо законов", - считает нардеп.

Напомним, Верховная рада Украины уволила Валерию Гонтареву с должности главы Национального банка Украины 15 марта, спустя 10 месяцев после того, как она ушла в бессрочный отпуск. Главой Нацбанка был назначен Яков Смолий.