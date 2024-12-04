В Рязани атакована авиабаза, а в Новороссийске порт, где базируются носители ракет, - ЦПД

Ночные взрывы в России

Напомним, в ночь на 4 декабря в Новороссийске заявили о взрывах. Мэр российского города сообщил о якобы работе ПВО.

Сегодня ночью также громко было в Рязани в районе авиабазы Дягилево. В сети публиковали видео со взрывами. Россияне пожаловались на атаку дронов.

В Минобороны РФ заявили, что за ночь якобы перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотника. Шесть якобы сбили над Ростовской областью, пять - над Брянской, четыре - над Белгородской, три - над Рязанской, один - над Астраханской и пять - над Краснодарским краем РФ.

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