В Рязани атакована авиабаза, а в Новороссийске порт, где базируются носители ракет, - ЦПД

В Рязани могла быть атакована авиабаза Дягилево. В Новороссийске Краснодарского края РФ атакован порт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.
"Рязань - удары по авиабазе Дягилево. Одна из ключевых авиабаз стратегической авиации РФ", - говорится в сообщении.
Также Коваленко сообщил, что в Новороссийске под удар попал порт, где Россия держит свои ракетоносители, участвующие в обстрелах Украины.
Стоит добавить, что на авиабазе Дягилево дислоцирован 43-й центр боевого применения и переучивание летного состава, оснащенный самолетами Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26, а также 203-й отдельный авиаполк самолетов-заправщиков, оснащенный Ил-78.
Рядом с авиабазой находится 360-й авиационный ремонтный завод.
скриншот google.com/maps
Новороссийск - это ключевой порт Черноморского флота РФ. После поражения портов и кораблей в Крыму именно в Новороссийск россиян перебазировали свой флот.
скриншот google.com/maps
Напомним, в ночь на 4 декабря в Новороссийске заявили о взрывах. Мэр российского города сообщил о якобы работе ПВО.
Сегодня ночью также громко было в Рязани в районе авиабазы Дягилево. В сети публиковали видео со взрывами. Россияне пожаловались на атаку дронов.
В Минобороны РФ заявили, что за ночь якобы перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотника. Шесть якобы сбили над Ростовской областью, пять - над Брянской, четыре - над Белгородской, три - над Рязанской, один - над Астраханской и пять - над Краснодарским краем РФ.
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