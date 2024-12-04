У Рязані атакована авіабаза, а в Новоросійську порт, де базуються носії ракет, - ЦПД

Нічні вибухи в Росії

Нагадаємо, в ніч на 4 грудня у Новоросійську заявили про вибухи. Мер російського міста повідомив про нібито роботу ППО.

Сьогодні вночі також гучно було у Рязані в районі авіабази Дягілєво. У мережі публікували відео з вибухами. Росіяни поскаржилися на атаку дронів.

У Міноборони РФ заявили, що за ніч нібито перехопили і знищили 24 українські безпілотники. Шість нібито збили над Ростовською областю, п'ять - над Брянською, чотири - над Бєлгородською, три - над Рязанською, один - над Астраханською і п'ять - над Краснодарським краєм РФ.

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