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У Рязані атакована авіабаза, а в Новоросійську порт, де базуються носії ракет, - ЦПД

Фото: у Росії атаковано авіабазу та порт (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

У Рязані могла бути атакована авіабаза Дягілєво. У Новоросійську Краснодарського краю РФ атакований порт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в Telegram.

"Рязань - удари по авіабазі Дягілєво. Одна з ключових авіабаз стратегічної авіації РФ", - йдеться у повідомленні.

Також Коваленко повідомив, що у Новоросійську під удар потрапив порт, де Росія тримає свої ракетоносії, які беруть участь в обстрілах України.

Варто додати, що на авіабазі Дягілєво дислоковані 43-й центр бойового застосування та переучування льотного складу, оснащений літаками Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26, а також 203-й окремий авіаполк літаків-заправників, оснащений Іл-78. 

Поруч з авіабазою розташований 360-й авіаційний ремонтний завод.

скриншот google.com/maps

Новоросійськ - це ключовий порт Чорноморського флоту РФ. Після ураження портів та кораблів у Криму саме у Новоросійськ росіян перебазували свій флот.

скриншот google.com/maps

 

Нічні вибухи в Росії

Нагадаємо, в ніч на 4 грудня у Новоросійську заявили про вибухи. Мер російського міста повідомив про нібито роботу ППО.

Сьогодні вночі також гучно було у Рязані в районі авіабази Дягілєво. У мережі публікували відео з вибухами. Росіяни поскаржилися на атаку дронів.

У Міноборони РФ заявили, що за ніч нібито перехопили і знищили 24 українські безпілотники. Шість нібито збили над Ростовською областю, п'ять - над Брянською, чотири - над Бєлгородською, три - над Рязанською, один - над Астраханською і п'ять - над Краснодарським краєм РФ.

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