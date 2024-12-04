У Рязані атакована авіабаза, а в Новоросійську порт, де базуються носії ракет, - ЦПД

У Рязані могла бути атакована авіабаза Дягілєво. У Новоросійську Краснодарського краю РФ атакований порт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в Telegram.
"Рязань - удари по авіабазі Дягілєво. Одна з ключових авіабаз стратегічної авіації РФ", - йдеться у повідомленні.
Також Коваленко повідомив, що у Новоросійську під удар потрапив порт, де Росія тримає свої ракетоносії, які беруть участь в обстрілах України.
Варто додати, що на авіабазі Дягілєво дислоковані 43-й центр бойового застосування та переучування льотного складу, оснащений літаками Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26, а також 203-й окремий авіаполк літаків-заправників, оснащений Іл-78.
Поруч з авіабазою розташований 360-й авіаційний ремонтний завод.
скриншот google.com/maps
Новоросійськ - це ключовий порт Чорноморського флоту РФ. Після ураження портів та кораблів у Криму саме у Новоросійськ росіян перебазували свій флот.
скриншот google.com/maps
Нагадаємо, в ніч на 4 грудня у Новоросійську заявили про вибухи. Мер російського міста повідомив про нібито роботу ППО.
Сьогодні вночі також гучно було у Рязані в районі авіабази Дягілєво. У мережі публікували відео з вибухами. Росіяни поскаржилися на атаку дронів.
У Міноборони РФ заявили, що за ніч нібито перехопили і знищили 24 українські безпілотники. Шість нібито збили над Ростовською областю, п'ять - над Брянською, чотири - над Бєлгородською, три - над Рязанською, один - над Астраханською і п'ять - над Краснодарським краєм РФ.
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