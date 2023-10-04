"Черный вторник" для английских клубов. Результаты всех матчей Лиги чемпионов 3 октября

3 октября состоялись матчи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В двух из них приняли участие украинские футболисты Александр Зинченко и Анатолий Трубин.

С какими счетами завершились матчи, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на трансляции поединков.

Результаты матчей Лиги чемпионов 3 октября

Группа A

Манчестер Юнайтед - Галатасарай - 2:3

Англичане в меньшинстве на родном стадионе проиграли турецкому гранду и занимают ныне последнюю строчку в своей группе.

Игрок Галатасарая отмечает гол (фото: twitter.com/ChampionsLeague)

Копенгаген - Бавария - 1:2

Копенгаген по ходу встречи выигрывал, претендуя на создание сенсации. Но клуб из Дании не смог удержать победный счёт.

Группа B

Ланс - Арсенал - 2:1

Александр Зинченко в составе "канониров" был одним из лучших. Украинец регулярно отдавал передачи на обострение и вел команду вперед. Однако одного желания и настроя оказалось маловато. Лондонцы сенсационно проиграли французам, которые на гол Габриэла Жезуса ответили точными выстрелами Томассона и Вахи.

ПСВ Эйндховен - Севилья - 2:2

Нидерланская команда "отскочила" лишь на 90+5 минуте.

Группа С

Унион Берлин - Брага - 2:3

К слову, немцы проиграли, ведя в счете 2:0 до 41 минуты. А третий мяч в свои ворота Унион получил на 90+4 минуте.

Наполи - Реал - 2:3

Реал дожал итальянцев только благодаря автоголу Мерета в заключительной половине встречи.

Андрей Лунин в составе "галактикоса" на поле сегодня не появился.

Группа D

Зальцбург - Реал Сосьедад - 0:2

Интер - Бенфика - 1:0

Анатолий Трубин удерживал ворота нетронутыми до 62 минут. Но Маркус Тюрам все-таки "прошил" украинского голкипера Бенфики. Чуда не произошло... Его клуб во второй раз уступил и имеет в своем активе 0 очков.

Результаты матчей ЛЧ 3 октября (twitter.com/ChampionsLeague)