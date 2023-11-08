В центре Киева столкнулись две маршрутки: 7 пострадавших

В Киеве в среду, 8 ноября, произошла авария с участием двух автобусов общественного транспорта. Семь человек пострадали, двое из них - в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева .

"Сегодня около 12.00 в полицию Киева поступила информация об автопроисшествии, которое произошло на Берестейском проспекте", - говорится в сообщении.

По предварительной информации травмированы 7 пассажиров обоих транспортных средств, двое из них госпитализированы в больницу.

Обстоятельства аварии

Правоохранители предварительно уже выяснили, что ДТП произошло на дороге из-за неопределения первоочередности проезда двух общественных транспортных средств. Из-за этого и произошла авария.

ДТП в Киеве

6 ноября в Киеве на блокпосте сбили сотрудницу пограничной службы, которая несла службу на блокпосте. Женщина получила телесные повреждения, она госпитализирована.

25 октября в Киеве, на улице Большая Васильковская, автомобиль Toyota Avensis выехал за пределы проезжей части и влетел в остановку с людьми. Двое людей получили травмы.

А в Деснянском районе Киева 16 октября произошла смертельная авария с участием автомобиля Audi и мужчиной на электросамокате.