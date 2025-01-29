Везут в наручниках. Россияне придумали новый фейк о ВСУ

Российские пропагандисты придумали новый фейк об украинских военных. Якобы бойцов ВСУ везут на боевое задание в наручниках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации ( ЦПД ).

"Враг распространяет видео, на котором якобы украинских военных везут в наручниках на боевое задание", - говорится в сообщении.

На самом деле, по данным ЦПД, на видео - российские военные из 15-й гвардейской мотострелковой бригады, одетые не в форму Сил обороны Украины, а говорят они с выразительным российским акцентом.

"Впервые видео опубликовал российский Telegram-канал, который освещает проблемы ВС РФ на фронте. Впоследствии его подхватили российские пропагандисты и создали фейк о том, как якобы нарушают права украинских военных", - добавляют в Центре.

При этом, ураинцев просят доверять только верифицированным источникам информации.



Российские пропагандисты придумали новый фейк об украинских военных (t.me/CenterCounteringDisinformation)