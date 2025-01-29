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Везут в наручниках. Россияне придумали новый фейк о ВСУ

Украина, Среда 29 января 2025 19:38
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Везут в наручниках. Россияне придумали новый фейк о ВСУ Фото: россияне придумали новый фейк о ВСУ (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские пропагандисты придумали новый фейк об украинских военных. Якобы бойцов ВСУ везут на боевое задание в наручниках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

"Враг распространяет видео, на котором якобы украинских военных везут в наручниках на боевое задание", - говорится в сообщении.

На самом деле, по данным ЦПД, на видео - российские военные из 15-й гвардейской мотострелковой бригады, одетые не в форму Сил обороны Украины, а говорят они с выразительным российским акцентом.

"Впервые видео опубликовал российский Telegram-канал, который освещает проблемы ВС РФ на фронте. Впоследствии его подхватили российские пропагандисты и создали фейк о том, как якобы нарушают права украинских военных", - добавляют в Центре.

При этом, ураинцев просят доверять только верифицированным источникам информации.
Везут в наручниках. Россияне придумали новый фейк о ВСУ
Российские пропагандисты придумали новый фейк об украинских военных (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Фейки российских пропагандистов о ВСУ

В России постоянно придумывают фейки относительно ВСУ. Например, в декабре прошлого года россияне массово запустили ИПСО с якобы "отравленной водой" для Вооруженных сил Украины. Однако командование ВСУ опровергло эту информацию.

К тому же в сети распространялась информация о "миллионных премиях генералитета". Однако это фейк, ведь премии военных регулируются законами и бюджетом.

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