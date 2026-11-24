В Голосеевском районе Киева днем 24 ноября после падения российского беспилотника разгорелся пожар на складском помещении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

Информация о повреждениях и пострадавших не поступала.

В настоящее время экстренные службы направляются к месту возгорания.

Напомним, 24 ноября российские войска атаковали Коростень Житомирской области. Под ударом оказались железнодорожная станция, отделение "Новой почты" и складские помещения соседних предприятий. В результате атаки погиб один человек, еще двое получили ранения.

В это же утро российские войска атаковали Запорожье. В результате удара погибли два человека, среди раненых - четверо детей в возрасте от нескольких месяцев до 16 лет.