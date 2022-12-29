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Российская ракета попала по энергетической инфраструктуре в Одесской области

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Четверг 29 декабря 2022 11:13
Российская ракета попала по энергетической инфраструктуре в Одесской области Фото: российская ракета попала по энергетической инфраструктуре в Одесской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российская ракета в ходе сегодняшней массированной атаки ударила по объекту энергетической инфраструктуры в Одесской области.

Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Действительно, к сожалению, есть попадание в энергетическую инфраструктуру. На тех местах работают аварийные бригады, спасательные бригады, различные структуры, соответствующие структуры ОВА, работает также штаб круглосуточный", - отметил Братчук.

По его словам, в ближайшее время, после отбоя воздушной тревоги, в ОВА более подробно расскажут о последствиях ракетной атаки на регион.

Подробнее о сегодняшней массированной атаке России по территории Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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