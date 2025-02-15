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Спасатели локализовали пожар на конфайнменте ЧАЭС

Фото: спасатели на крыше конфайнмента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Михаил Шилин

Работники ГСЧС локализовали пожар на новом безопасном конфайнменте (НБК) на Чернобыльской АЭС. Радиационный фон постоянно контролируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Светланы Гринчук в Facebооk.

"В 21:30 удалось локализовать возгорание заполнителя внешней обшивки Арки НБК. Радиационный фон в Зоне отчуждения в норме и контролируется с помощью автоматизированной системы мониторинга в непрерывном режиме на 39 пунктах", - написала Гринчук.

По ее информации, данные круглосуточно поступают в диспетчерский центр раз в час, а в условиях чрезвычайной ситуации - ежеминутно.

Она отметила, что контрольные уровни мощности эквивалента амбиентной дозы (величина для оценки влияния ионизирующего излучения на вещества, организмы) не превышены. Радиационная ситуация находится под контролем.

"Спасибо спасателям ГСЧС Украины и работникам зоны отчуждения за вашу самоотверженную работу", - добавила Гринчук.

Российская атака на конфайнмент

Напомним, что ночью 14 февраля Россия атаковала ударным дроном с фугасной боевой частью укрытие Чернобыльской атомной электростанции.

МАГАТЭ подтвердило, что около 01:50 в ночь на 14 февраля произошел взрыв на ЧАЭС. Дрон врезался в крышу новой защитной оболочки, которая защищает разрушенный четвертый реактор на атомной электростанции. Взрыв вызвал пожар на крыше.

В свою очередь в МИД Украины настаивают на том, что Россию надо полностью изолировать в сфере ядерной энергетики после удара по ЧАЭС.

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