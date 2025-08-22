RU

Война в Украине

Спасатели вторые сутки тушат пожар в Мукачево после российского удара (видео)

Фото: спасатели вторые сутки ликвидируют последствия российского удара (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Мукачево спасатели уже вторые сутки ликвидируют масштабный пожар, возникший после российского обстрела 21 августа. В результате атаки пострадал 21 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Как сообщили спасатели, по состоянию на 07:40 продолжается ликвидация пожара в Мукачево, возникшего в результате российского обстрела 21 августа.

"К тушению и ликвидации последствий привлечены 54 спасателя и 15 единиц техники. Также работают 2 пожарных поезда "Укрзализныци", - добавили в службе.

Как сообщается сотрудниками ГСЧС, в результате происшествия пострадал 21 человек.

Обстрел Мукачево

Напомним, что вчера в течение ночи российские войска нанесли удар по Мукачево Закарпатской области.

Среди пораженных объектов - завод "Флекстроникс" американской компании Flex International, одного из мировых лидеров в контрактном производстве электроники.

В Центре противодействия информации отметили, что военного смысла в этих атаках нет, это лишь попытка запугать людей и затянуть войну.

В то же время по состоянию на вечер 21 августа количество пострадавших в результате российского удара по заводу американской компании Flex в Мукачево возросло до 23 человек.

Заметим, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал российскую ракетную атаку на Мукачево 21 августа. Однако Орбан "забыл" осудить тот факт, что атака была именно российская.

Война России против Украины