Утром россияне атаковали центр Константиновки: трое погибших, 6 раненых
В воскресенье, 2 апреля, российские оккупанты обстреляли Константиновку Донецкой области. Атакован центр города, три человека погибли, 6 ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"По меньшей мере три человека погибли, шесть ранены во время обстрела в Константиновке. Россияне обстреляли центральную часть города сегодня утром", - рассказал он.
По словам Кириленко, многочисленные повреждения получили многоэтажки и частные жилые дома.
"В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая помощь. На месте работают спасатели и полиция", - добавил он.
Последствия обстрела Константиновки Донецкой области показал и глава Офиса президента Андрей Ермак.
Как сообщалось, за сутки российские оккупанты обстреляли Авдеевку, Бахмут, Марьинку, Торецк Донецкой области. Пять человек получили ранения.
Напомним, в пятницу ночью, 24 марта, российские оккупанты нанесли ракетный удар по "Пункту несокрушимости" в Константиновке Донецкой области. Три человека, которые были переселенцами погибли, еще двое получили ранения.
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