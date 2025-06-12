Спасали "священную корову" Европы: посол пояснила отмену льготной торговли с Украиной

Европейский Союз был вынужден отменить беспошлинный режим торговли с Украиной, введенный после начала войны в 2025 году.

Об этом посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова сказала в интервью РБК-Украина.

Как отметила Матернова, 6 июня действие "автономных торговых мер" для Украины завершилось. По ее словам, "это было известно и объявлено еще год назад".

"Священная корова"

"Почему ЕС так поступил? Сельское хозяйство - это, знаете, одна из "священных коров" европейской политики. Поэтому здесь есть много чувствительных моментов, и решения часто принимаются с учетом общественного мнения и политических мотивов", - сказала она.

Матернова сообщила, что сейчас ведутся переговоры о новом режиме согласно статье 29 Соглашения об ассоциации. Сейчас действует переходный режим.

"То есть торговля не остановилась, поскольку в рамках временного решения, пока мы ведем переговоры по новым торговым договоренностям, Украина может продолжать беспошлинный экспорт сельскохозяйственной продукции в пределах квот - 7/12 от годовой квоты, предусмотренной Соглашением об ассоциации", - сказала она.

Посол сообщила, что переговоры продлятся несколько месяцев. "Поэтому я очень надеюсь, что в течение летних месяцев мы сможем заключить это соглашение. Но я не хотела бы сейчас спекулировать относительно его условий - это будет результат переговоров", - добавила она.

Изменение ситуации по сравнению с 2022 годом

Матернова сообщила, что "односторонние автономные торговые меры" ЕС были введены как чрезвычайная мера в ответ на полный крах торговых потоков через Черное море.

"С тех пор ситуация вернулась к довоенному уровню, но даже превысила его, что является действительно впечатляющим. И это стало возможным благодаря военной инициативе Украины в Черном море - вытеснению российского флота за Крым, ближе к Новороссийску", - сказала она.

Матернова признала, что украинские производители очень страдают из-за войны, но способны экспортировать за пределы ЕС.

"Разрушения и убытки с это несомненно. Такие вещи, как подрыв Каховской дамбы и тому подобное. Очень много мин во многих местах. Но, несмотря на это, украинские фермеры остаются конкурентоспособными и экспортируют свою продукцию. Как вы сказали, вы экспортируете много - и в третьи страны тоже", - добавила посол.