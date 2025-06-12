Рятували "священну корову" Європи: посол пояснила скасування пільгової торгівлі з Україною

Європейський Союз був змушений скасувати безмитний режим торгівлі з Україною, запроваджений після початку війни у 2025 році.

Про це посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова сказала в інтерв'ю РБК-Україна.

Як зазначила Матернова, 6 червня дія "автономних торговельних заходів" для України завершилась. За її словами, "це було відомо і оголошено ще рік тому".

"Священна корова"

"Чому ЄС так вчинив? Сільське господарство - це, знаєте, одна з "священних корів" європейської політики. Тому тут є багато чутливих моментів, і рішення часто ухвалюються з огляду на громадську думку та політичні мотиви", - сказала вона.

Матернова повідомила, що зараз ведуться переговори про новий режим згідно зі статтею 29 Угоди про асоціацію. Зараз діє перехідний режим.

"Тобто торгівля не зупинилася, оскільки в рамках тимчасового рішення, поки ми ведемо переговори щодо нових торговельних домовленостей, Україна може продовжувати безмитний експорт сільськогосподарської продукції в межах квот – 7/12 від річної квоти, передбаченої Угодою про асоціацію", - сказала вона.

Посол повідомила, що переговори триватимуть кілька місяців. "Тож я дуже сподіваюся, що протягом літніх місяців ми зможемо укласти цю угоду. Але я не хотіла би зараз спекулювати щодо її умов - це буде результат переговорів", - додала вона.

Зміна ситуації в порівнянні з 2022 роком

Матернова повідомила, що "односторонні автономні торговельні заходи" ЄС були введені як надзвичайний захід у відповідь на повний крах торговельних потоків через Чорне море.

"Відтоді ситуація повернулася до довоєнного рівня, а й навіть перевищила його, що є справді вражаючим. І це стало можливим завдяки військовій ініціативі України в Чорному морі – витісненню російського флоту за Крим, ближче до Новоросійська", - сказала вона.

Матернова визнала, що українські виробники дуже страждають через війну, але здатні експортувати за межі ЄС.

"Руйнування та збитки з це безсумнівно. Такі речі, як підрив Каховської дамби тощо. Дуже багато мін у багатьох місцях. Але, попри це, українські фермери залишаються конкурентоспроможними й експортують свою продукцію. Як ви сказали, ви експортуєте багато - і в треті країни також", - додала посол.