Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Спасали под взрывы: полиция показала первые кадры после удара РФ по Запорожью

18:14 15.05.2026 Пт
2 мин
Правоохранители эвакуировали людей, несмотря на опасность
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: полицейские оказали пострадавшим помощь сразу после обстрела (Getty Images)

В пятницу, 15 мая, Россия нанесла удар по Запорожью. Несмотря на опасность, патрульные полицейские сразу начали эвакуировать людей из опасной зоны.

"Сегодня город в очередной раз подвергся вражеской атаке. На месте атаки был пожар и раздавались взрывы, поэтому несмотря на опасность, патрульные немедленно начали эвакуацию людей из опасной зоны", - говорится в заявлении.

Полицейские сразу оказали пострадавшим домедицинскую помощь: наложили турникеты, затампонировали ранения и наложили повязки. После этого раненых передали медикам.

Правоохранители призвали всех украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сразу направляться в безопасные места.

Что предшествовало

Сегодня днем россияне нанесли удар по Запорожью. В результате вражеского обстрела погиб один человек, еще трое - получили ранения.

Враг попал по объекту промышленной инфраструктуры. Из-за повреждения цистерны с горюче-смазочными материалами возник пожар.

Обстрел Украины 15 мая

Напомним, 15 мая россияне атаковали дроном-камикадзе пригородный поезд в Запорожской области. Вражеский беспилотник попал вблизи одного из вагонов - в результате удара двое пассажиров получили ранения.

Кроме того, в ночь на сегодня враг нанес комбинированный ракетно-дроновой удар по Одесской области. В результате удара есть пострадавшие, зафиксированы повреждения в жилом секторе.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что этой ночью Россия выпустила по Украине шесть ракет и 141 ударный беспилотник с разных направлений. Украинская ПВО уничтожила большинство вражеских целей, однако в отдельных регионах зафиксированы попадания.

