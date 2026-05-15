Спасали под взрывы: полиция показала первые кадры после удара РФ по Запорожью

"Сегодня город в очередной раз подвергся вражеской атаке. На месте атаки был пожар и раздавались взрывы, поэтому несмотря на опасность, патрульные немедленно начали эвакуацию людей из опасной зоны", - говорится в заявлении.

Полицейские сразу оказали пострадавшим домедицинскую помощь: наложили турникеты, затампонировали ранения и наложили повязки. После этого раненых передали медикам.

Правоохранители призвали всех украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сразу направляться в безопасные места.

Что предшествовало

Сегодня днем россияне нанесли удар по Запорожью. В результате вражеского обстрела погиб один человек, еще трое - получили ранения.

Враг попал по объекту промышленной инфраструктуры. Из-за повреждения цистерны с горюче-смазочными материалами возник пожар.

Обстрел Украины 15 мая

Напомним, 15 мая россияне атаковали дроном-камикадзе пригородный поезд в Запорожской области. Вражеский беспилотник попал вблизи одного из вагонов - в результате удара двое пассажиров получили ранения.