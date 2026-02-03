Спасали детей после обстрелов: Зеленский наградил журналиста и военного орденами

Читайте также: Россияне приватно "извинились" за удар по поезду на Харьковщине, - NYT

Орден за спасение пассажиров поезда в Харьковской области

Согласно указам главы государства, орденом "За мужество" награжден сержант 93-й ОМБр "Холодный Яр" Владислав Рожковский (позывной "Омар"). Он был одним из пассажиров поезда, который 27 января российские войска атаковали ударными дронами в Харьковской области.

Вместе с поездной бригадой военный одним из первых начал эвакуацию людей из охваченных огнем вагонов и оказывал первую домедицинскую помощь. В частности, он помог женщине с младенцем выбраться из вагона и вынес их вещи, а также помогал другим пассажирам.

Владислав Рожковский служит в ВСУ с мая 2022 года. Он участвовал в оборонительных операциях в Харьковской и Донецкой областях, является командиром расчета FPV-дронов на оптоволокне. Под его руководством уничтожено значительное количество техники и живой силы противника.

Награда военкору за спасение ребенка

Также орден "За мужество" получил военный корреспондент "Радио Свобода" Марьян Кушнир. В ночь на 28 января во время российской дроновой атаки на жилой дом в Белогородке в Киевской области он спас четырехлетнего ребенка из горящей квартиры.

Марьян Кушнир с начала полномасштабной войны документирует боевые действия в Киевской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. В марте 2022 года он получил контузию во время съемок отражения российского наступления на Киевскую область. В 2022 году журналист уже был отмечен орденом "За заслуги" III степени, также он является лауреатом премии "Честь профессии" в 2022 и 2024 годах.