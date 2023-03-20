Спасает миллионы людей от голода. У Кулебы ответили на шантаж Путина касательно "зернового соглашения"

"Россия не оставляет попыток взорвать Черноморскую зерновую инициативу", - говорится в заявлении.

Николенко отметил, что с 1 августа 2022 года Украина экспортировала через зерновой коридор 25,1 млн тонн сельскохозяйственной продукции в 45 стран мира:

Африка - 2,9 млн тонн (11,6%);

Азия - 12,1 млн тонн (48,2%);

Европа - 10,1 млн тонн (40,2%).

"России также хорошо известно, что часть закупленных "сытыми странами" Европы украинских зерновых отправляется как гуманитарный реэкспорт в Африку и Азию. Поэтому реальная статистика экспорта на Африканский континент даже выше, чем 11,6%. Уже не говоря о том, что почти 50 % продукции идет на поддержку азиатских стран", - пояснил спикер МИД.

Он добавил, что Черноморская зерновая инициатива доказала свою эффективность, мировые цены на продовольствие стабилизировались, а "зерновой коридор" спасает миллионы людей в мире от недоедания и голода. Николенко заявил, что международное сообщество, прежде всего страны Африки и Азии, не должно позволить РФ использовать продовольствие как оружие. Украина продолжит добросовестно придерживаться своих обязательств как одного из гарантов глобальной продовольственной безопасности.