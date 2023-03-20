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Очередной шантаж? Путин угрожает не продлевать "зерновую сделку"

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Москва, Понедельник 20 марта 2023 15:18
Очередной шантаж? Путин угрожает не продлевать "зерновую сделку" Фото: российский диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Наталья Юрченко

Российский диктатор Владимир Путин продолжает шантажировать и обвинять Украину в вопросе экспорта продовольствия. Он угрожает выйти из "зернового соглашения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Кремля.

Путин утверждает, что большинство зерна "коридором" по Черному морю идет в "сытые страны", а не в Африку. При этом диктатор выдвигает свои условия по "зерновому соглашению" и утверждает, что сделку продлили всего на 60 дней.

"Вопрос о дальнейшем участии РФ в зерновой сделке будет решаться в зависимости от учета нашей позиции", - сказал он.

Кроме того, российский диктатор пообещал, что в случае выхода России из зерновой инициативы, поставить зерно в Африку бесплатно.

"Если мы все-таки примем решение не продлять эту сделку через 60 суток, то мы готовы весь тот объем, который был направлен за предыдущее время в особо нуждающиеся страны Африки, поставить из России в эти страны бесплатно", - заявил Путин.

Напомним, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что "зерновое соглашение" продлили на 120 дней.

Однако Россия утверждает, что якобы давала согласие на продление соглашения всего на 60 дней.

Сегодня МИД РФ опубликовал перечень требований по "зерновой сделке" и угрожает выйти из соглашения, если их не будут выполнять.

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