Австрійський лоукостер запускає рейси з Херсона до Відня

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Старт рейсів з Херсона до Відня запланований на 30 березня 2020 року

Австрійський лоукостер Laudamotion, який є дочірньою компанією Ryanair, відкриває рейси з Херсона до Відня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Avianews.

Повідомляється, що рейси стартують з 30 березня 2020 року. Польоти будуть здійснюватися два рази на тиждень по понеділках і п'ятницях. Згідно з даними бронювання, мінімальна ціна квитка в одну сторону становить 26 євро.

З Херсона будуть вилітати рейси в понеділок о 18:15 (приліт в 19:20), в п'ятницю о 21:50 (приліт 22:55). У зворотному напрямку в понеділок запланований виліт літака в понеділок на 14:45 (приліт 17:50), в п'ятницю о 18:20 (приліт в 21:25). Р

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Wizz Air оголосила про розширення на українському ринку. У березні 2020 року з аеропорту Запоріжжя стартують шість нових рейсів - до Відня (Австрія), Будапешт (Угорщина), Вільнюс (Литва), а також польські Гданськ, Краків і Вроцлав.

Також повідомлялося, що найбільший європейський лоукостер Ryanair улітку 2020 року запустить 42 нових маршруту з України. На даний момент авіаперевізник має 43 маршруту з України.