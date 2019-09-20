Пілоти лоукостера Ryanair скасували страйк

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Пілоти проведуть переговори з авіакомпанією наступного тижня

Пілоти бюджетної авіакомпанії Ryanair скасували страйк у Великобританії, які мали тривати до кінця вересня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За повідомленням представників Ryanair, авіакомпанія домовилася з пілотами провести переговори наступного тижня.

"Страйки, призначені на 21, 23, 25, 27 і 29 вересня, не будуть тривати, оскільки авіакомпанія закликала пілотів відновити переговори в Східному Мідлендсі або в Дубліні на наступному тижні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, страйк пілотів Ryanair почалися на початку вересня. Страйки повинні були проходити з 18 вересня по непарних днях з 19 по 29 вересня. Таке рішення було прийнято Британською асоціацією пілотів авіакомпаній (Balpa). Пілоти вимагали збільшення пенсій, страхування на випадок втрати ліцензії, допомога по вагітності та пологах і прозору оплату.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що відразу дві міжнародні авіакомпанії прийняли рішення про закриття рейсів в Україну. Так останній політ за маршрутом Київ-Брюссель проведе 17 листопада бельгійська Brussels Airlines. Також 3 жовтня завершує польоти в Україну British Airways.