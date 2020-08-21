Ryanair запускає два нових рейси з України в Німеччину

Фото: літак авіакомпанії Ryanair (facebook.com/ryanair)

Рейси запустять в кінці жовтня

Авіакомпанія Ryanair запускає два нові рейси з України. Їх виконуватимуть з Києва в Кельн і з Одеси в Дюссельдорф.

Про це пише ЦТС.

Обидва рейси виконуватимуть два рази в тиждень в рамках розкладу Ryanair Ukraine Winter 2020.

Рейси з Києва до Кельна стартують з 25 жовтня по четвергах і п'ятницях. Рейси з Одеси в Дюссельдорф з 6 листопада по понеділках і п'ятницях.

Також повідомляється, що крім маршруту з Києва в Кельн і з Одеси в Дюссельдорф, розклад Ryanair також включає 6 інших маршрутів з України в Німеччину.

РБК-Україна писало, що Ryanair запустить рейси з Одеси в Афіни і Барселону.

Раніше авіакомпанія Ryanair заявила, що скоротить загальну кількість рейсів на 20% у вересні і жовтні після того, як попит на авіаперевезення ослаб в останні дні.