ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Ryanair скоротить кількість рейсів на 20% через слабкий попит

Світ, Понеділок 17 серпня 2020 18:59
Ryanair скоротить кількість рейсів на 20% через слабкий попит
Фото: літаки Ryanair (t.me/ryanairnews)
Автор: Максим Зайченко

Скорочення в основному торкнеться кількості рейсів, а не закриття маршрутів

Авіакомпанія Ryanair заявила, що скоротить загальну кількість рейсів на 20% у вересні та жовтні, після того, як попит на авіаперевезення ослаб в останні дні. У компанії це пов'язують зі зростанням нових випадків коронавірус в Європі.

Про це повідомляє BBC.

Як зазначається, скорочення в основному буде стосуватися кількості рейсів, а не закриття маршрутів.

"Всі постраждалі пасажири, які планували летіти у вересні, отримали повідомлення електронною поштою сьогодні, дізнавшись про свої варіанти поїздки. Пасажири матимуть можливість змістити дату рейсу або отримати відшкодування готівкою або ваучерами, як це передбачено правилами ЄС", - сказав представник Ryanair.

Раніше в авіакомпанії заявляли, що відновили 60% від загальної кількості рейсів, які були до карантину.

РБК-Україна раніше писало, що Італія пригрозила призупинити дозвіл Ryanair на польоти, пославшись на недотримання компанією правил безпеки під час карантину; Ryanair виконує кілька рейсів між Україною та Італією.

Також повідомлялося, що Ryanair запустить рейси з Одеси в Афіни та Барселону.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Ryanairавиа
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся