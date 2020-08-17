Ryanair скоротить кількість рейсів на 20% через слабкий попит

Фото: літаки Ryanair (t.me/ryanairnews)

Скорочення в основному торкнеться кількості рейсів, а не закриття маршрутів

Авіакомпанія Ryanair заявила, що скоротить загальну кількість рейсів на 20% у вересні та жовтні, після того, як попит на авіаперевезення ослаб в останні дні. У компанії це пов'язують зі зростанням нових випадків коронавірус в Європі.

Про це повідомляє BBC.

Як зазначається, скорочення в основному буде стосуватися кількості рейсів, а не закриття маршрутів.

"Всі постраждалі пасажири, які планували летіти у вересні, отримали повідомлення електронною поштою сьогодні, дізнавшись про свої варіанти поїздки. Пасажири матимуть можливість змістити дату рейсу або отримати відшкодування готівкою або ваучерами, як це передбачено правилами ЄС", - сказав представник Ryanair.

Раніше в авіакомпанії заявляли, що відновили 60% від загальної кількості рейсів, які були до карантину.

РБК-Україна раніше писало, що Італія пригрозила призупинити дозвіл Ryanair на польоти, пославшись на недотримання компанією правил безпеки під час карантину; Ryanair виконує кілька рейсів між Україною та Італією.

Також повідомлялося, що Ryanair запустить рейси з Одеси в Афіни та Барселону.