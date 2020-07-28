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Ryanair запустить рейси з Одеси в Афіни і Барселону

Одеса, Вівторок 28 липня 2020 15:03
Ryanair запустить рейси з Одеси в Афіни і Барселону
Фото: літак авіакомпанії Ryanair (wikimedia by Ronnie Macdonald)
Автор: Андрій Козловський

Вартість квитків в один бік починатиметься від 979 гривень

Авіакомпанія Ryanair оголосила про запуск двох нових рейсів з Одеси в Афіни (Греція) і Барселону (Іспанія) в зимовому розкладі на 2020 - 2021 роки. Із системи бронювання випливає, що обидва нові маршрути авіакомпанія запустить з 27 жовтня.

Про це повідомляє Avianews.

Як повідомляється, рейси до Барселони будуть виконуватись щосуботи та щовівторка. В Афіни польоти також будуть здійснювати по суботах, а в деякі тижні і по вівторках.

Зазначається, що мінімальна вартість квитків в один бік з урахуванням перевезення невеликого місця ручної поклажі починається від 979 гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ryanair відновив рейси в Україну.

Крім того, міжнародний аеропорт "Харків" відкрив новий регулярний рейс Харків-Мілан.

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