ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Кабміні сподіваються на підписання восени угоди про "спільне небо" з ЄС

Новость на русском →
Україна, Четвер 08 липня 2021 11:12
У Кабміні сподіваються на підписання восени угоди про "спільне небо" з ЄС Фото: віце-прем'єр Олег Уруський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Віце-прем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявив, що Україна сподівається на підписання угоди про Спільний авіаційний простір з Євросоюзом уже восени. Раніше Рада ЄС дала згоду на її підписання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Уруський провів офіційну зустріч із виконавчим директором Агентства ЄС з безпеки польотів (EASA) Патріком Кі, під час якої сторони обговорили розвиток подальшого співробітництва між Україною та агентством.

"Україна прагне якнайшвидше інтегруватися в цивільне авіаційне співтовариство ЄС, а також ефективніше відстежувати стратегічні, організаційні та процесуальні зміни, що відбуваються в EASA і стосуються безпосередньо аспектів регулювання авіаційної діяльності", - підкреслив віце-прем'єр.

Він звернув увагу, що Україна довго йшла до підписання угоди про "спільне небо" з Євросоюзом.

"Це відкриває принципово нові можливості для співпраці України та ЄС в авіаційній сфері. Сподіваємося, що угоду буде підписано восени 2021 року", - сказав він.

За словами Уруського, Україна зацікавлена в сертифікації своєї авіаційної техніки за стандартами ЄС, адже є однією з небагатьох країн світу, яка має власну авіабудівну індустрію - виготовляє і літаки, і авіадвигуни.

Своєю чергою пан Патрік Кі повідомив, що EASA розпочала сертифікацію одного із українських авіавиробників.

Сторони домовилися створити робочу групу, яка покроково визначатиме спільні дії, щоб забезпечити процес сертифікації української авіатехніки.

Нагадаємо, спочатку передбачалося, що угода між Україною та ЄС про відкрите небо може бути підписана до кінця 2020 року. Однак підписання документа відстрочили.

Детальніше про зміни після підписання договору про "відкрите небо" України та ЄС читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз воздушное пространство
NEWS
В Україні 617 нових випадків коронавірусу
В Україні 617 нових випадків коронавірусу
DAILY
Ціна на газ в Європі б'є рекорди. Чи дорожчатиме "комуналка" в Україні
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ціна на газ в Європі б'є рекорди. Чи дорожчатиме "комуналка" в Україні