Рада ЄС схвалила підписання з Україною Угоди про "відкрите небо"

Рада ЄС схвалила підписання з чотирма країнами Угоди про Спільний авіаційний простір. Зокрема, з Україною, Вірменією, Катаром і Тунісом.

"Сьогодні Рада дала добро на підписання трьох угод про авіацію сусідства - з Україною, Вірменією і Тунісом, а також угоди про Повітряний транспорт з Катаром", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що дані угоди відкриють ринок повітряних перевезень, пропонуючи нові можливості як для споживачів, так і для операторів.

"Три угоди про сусідство знімуть ринкові обмеження щодо сусідніх країн ЄС і приєднають ці країни до внутрішнього авіаційного ринку ЄС, оскільки вони приймуть авіаційні стандарти ЄС і будуть застосовувати Авіаційні правила ЄС", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що рішення по Україні, Вірменії та Катару дозволяють застосовувати угоду на тимчасовій основі до завершення процедур, необхідних для її вступу в силу.

Очікується, що угоди будуть підписані восени цього року, а після ратифіковані кожною державою-членом, Союзом та іншою стороною.