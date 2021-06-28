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Рада ЄС схвалила підписання з Україною Угоди про "відкрите небо"

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Брюссель, Понеділок 28 червня 2021 13:56
Рада ЄС схвалила підписання з Україною Угоди про "відкрите небо" Фото: Рада ЄС схвалила підписання з Україною Угоди про" відкрите небо " (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Рада ЄС схвалила підписання з чотирма країнами Угоди про Спільний авіаційний простір. Зокрема, з Україною, Вірменією, Катаром і Тунісом.

Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.

"Сьогодні Рада дала добро на підписання трьох угод про авіацію сусідства - з Україною, Вірменією і Тунісом, а також угоди про Повітряний транспорт з Катаром", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що дані угоди відкриють ринок повітряних перевезень, пропонуючи нові можливості як для споживачів, так і для операторів.

"Три угоди про сусідство знімуть ринкові обмеження щодо сусідніх країн ЄС і приєднають ці країни до внутрішнього авіаційного ринку ЄС, оскільки вони приймуть авіаційні стандарти ЄС і будуть застосовувати Авіаційні правила ЄС", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що рішення по Україні, Вірменії та Катару дозволяють застосовувати угоду на тимчасовій основі до завершення процедур, необхідних для її вступу в силу.

Очікується, що угоди будуть підписані восени цього року, а після ратифіковані кожною державою-членом, Союзом та іншою стороною.

Спочатку передбачалося, що угода між Україною та ЄС про відкрите небо може бути підписана до кінця 2020 року. Однак після підписання документа відстрочили.

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