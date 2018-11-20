Ryanair запустить 5 нових маршрутів зі Києва

Фото: літак Ryanair (PxHere)

Зараз з Києва здійснюються рейси в 12 напрямках

Авіакомпанія Ryanair наступного року запустить п'ять нових маршрутів з Києва. Про це свідчать дані мобільного додатку авіаперевізника, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Avianews.com.

Повідомляється, що з квітня літаки компанії літатимуть з Києва до Афін, Манчестера, Пафоса і Софії. Також у травні з'явиться ще один напрямок - Дублін.

Кожен маршрут буде виконуватися двічі на тиждень. Зараз Ryanair літає з Борисполя в 12 напрямках, зі Львова - в 5 напрямках.

Нагадаємо, 20 листопада, президент України Петро Порошенко зустрівся з представниками авіакомпанії Ryanair. Під час зустрічі було зазначено, що компанія готова додатково інвестувати в Україну майже 1,5 млрд євро. Також було сказано про підготовку п'яти нових напрямків з України.

Як заявив під час зустрічі комерційний директор Ryanair Девід О'брайан, авіакомпанія планує перевезти на українських маршрутах 1 млн пасажирів в 2019 році, а в перспективі 3-5 років збільшити річний пасажиропотік до 5 млн осіб, для чого буде потрібно задіяти на рейсах в Україну 15 літаків.

Зазначимо, 3 вересня 2018 року з України вилетів перший рейс Ryanair. Запуск рейсу відбувся в міжнародному аеропорту "Бориспіль" за маршрутом Київ-Бориспіль -Берлін-Шенефельд.