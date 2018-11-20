ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Ryanair запустить 5 нових маршрутів зі Києва

Новини » Суспільство    20.11.2018 - 14:25
Ryanair запустить 5 нових маршрутів зі Києва
Фото: літак Ryanair (PxHere)

Зараз з Києва здійснюються рейси в 12 напрямках

Авіакомпанія Ryanair наступного року запустить п'ять нових маршрутів з Києва. Про це свідчать дані мобільного додатку авіаперевізника, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Avianews.com.

Повідомляється, що з квітня літаки компанії літатимуть з Києва до Афін, Манчестера, Пафоса і Софії. Також у травні з'явиться ще один напрямок - Дублін.

Кожен маршрут буде виконуватися двічі на тиждень. Зараз Ryanair літає з Борисполя в 12 напрямках, зі Львова - в 5 напрямках.

Нагадаємо, 20 листопада, президент України Петро Порошенко зустрівся з представниками авіакомпанії Ryanair. Під час зустрічі було зазначено, що компанія готова додатково інвестувати в Україну майже 1,5 млрд євро. Також було сказано про підготовку п'яти нових напрямків з України.

Як заявив під час зустрічі комерційний директор Ryanair Девід О'брайан, авіакомпанія планує перевезти на українських маршрутах 1 млн пасажирів в 2019 році, а в перспективі 3-5 років збільшити річний пасажиропотік до 5 млн осіб, для чого буде потрібно задіяти на рейсах в Україну 15 літаків.

Зазначимо, 3 вересня 2018 року з України вилетів перший рейс Ryanair. Запуск рейсу відбувся в міжнародному аеропорту "Бориспіль" за маршрутом Київ-Бориспіль -Берлін-Шенефельд.

 

За 5 років Ryanair зможе перевезти 10% населення України, - Порошенко У Ryanair назвали умови для збільшення кількості рейсів в Україну
Новини України RyanairКиїв
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся