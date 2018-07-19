Ryanair отменил рейсы 50 тысяч пассажиров

Рейсы отменены из-за забастовки бортпроводников

Авиакомпания Ryanair отменила рейсы из трех стран Европы, на которых 25 и 26 июля должны были вылететь до 50 000 пассажиров, из-за забастовки бортпроводников. Об этом говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Сообщается, что пассажирам, чьи полеты были отменены, отправлены sms и электронные письма с предложением бесплатно перенести вылет на +/-7 дней от первоначальной даты или вернуть билеты без штрафа.

Так, бортпроводники устроили забастовку из-за низких окладов. Однако в Ryanair утверждают, что бортпроводники компании уже получают до 40 тысяч евро в год.

"Эта забастовка полностью необоснованна и не несет ничего кроме цели разрушить отпуска семей и предоставить дополнительные бонусы конкурирующим авиакомпаниям в Бельгии, Португалии и Испании", - говорится в заявлении компании.

Напомним, ранее сообщалось, что авиакомпания Ryanair намерена создать в Украине свой дата-центр для хранения и обработки данных - работать здесь будут украинские IT-специалисты.