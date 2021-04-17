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Черговий циклон несе в Україну більше опадів і холоду: синоптик назвала дати негоди

Новость на русском → Субота 17 квітня 2021 20:40
Черговий циклон несе в Україну більше опадів і холоду: синоптик назвала дати негоди Колаж РБК-Україна: погода в Україні через циклон погіршиться
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні не принесе потепління найближчими днями, а в неділю, 18 квітня, очікуються заморозки в багатьох областях, при цьому в північній частині території країни прогнозуються опади у вигляді дощів.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

Фахівець розповіла, що в першій половині наступного тижня погода ще погіршиться. Згідно з прогнозом, черговий циклон притягне за собою холод, вітер посилиться, а опадів стане ще більше. Така синоптична ситуація чекає українців 20-22 квітня.

Що стосується цієї неділі, то дощі накриють Чернігівську, Полтавську, Сумську, Київську, і ймовірно ще - Житомирську та Рівненську області. Але немає лиха без добра, адже опади там зможуть "витіснити" заморозки. На решті території країни буде сухо і прохолодно.

Черговий циклон несе в Україну більше опадів і холоду: синоптик назвала дати негодиЧерговий циклон несе в Україну більше опадів і холоду: синоптик назвала дати негоди

Метеокарта погоди в Україні 18 квітня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Так, 18 квітня температура повітря в більшості областей вдень очікується близько +10... +14 градусів. Найхолодніше буде в північних і північно-східних регіонах, де стовпчики термометрів показуватимуть близько +7... +12 градусів. Разом з тим у Карпатах холод буде серйознішим, і "на високогір'ї - до "мінусів".

У Києві неділя обіцяє стати вологою і прохолодною. Місцями пройде дощ. Температура повітря в столиці 18-го прогнозується вдень близько +10... +11 градусів.

Черговий циклон несе в Україну більше опадів і холоду: синоптик назвала дати негоди

Метеокарта погоди в Україні 18 квітня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що перед цим синоптики пообіцяли українцям "весняну спеку", і пояснили, коли буде +20 і вище.

Також ми писали про те, що раніше синоптики також розповіли, який сюрприз готує українцям погода на Великдень і травневі свята.

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