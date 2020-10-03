У містах Білорусі поновилися протести, є перші затримання

Сьогодні, 3 жовтня, поновилися протести в містах Білорусі. На даний момент відомо про затримання учасників акції в Солігорську.

Про це повідомляє місцевий портал TUT.BY.

Повідомляється, що сьогодні в солігорському Парку 4 стихій була зустріч з страйкарями, у тому числі з відомим в місті шахтарем Юрієм Корзуном. За його словами, міліція дозволила провести екскурсію для приїжджих і обіцяла нікого не затримувати.

Однак через три хвилини після початку зустрічі приїхав ОМОН і почалися затримання. Відомо, що затримано Корзуна і фотокореспондентку Ірину Ореховську. Інших учасників просять розійтися.

У Мінську студенти місцевого лінгвістичного університету провели акцію протесту біля входу в один з корпусів. Вони співали і читали вірші. Крім того, дівчата пройшли з червоно-білими парасольками в Зеленому Лузі. Повідомляється, що вулиці Дорошевича вже чергують автозаки, а в бік Мінська рухається колона військової техніки.

На станції метро "Площа Перемоги" силовики оточили виходи біля монумента, а потяги метро поки що зупиняються на станції.

Тим часом у Бресті почалася хода прихильників режиму Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США поки не визначилися з визнанням опозиціонерки Світлани Тіхановської президентом Білорусі.

Також повідомлялося, що вона вже почала формувати тіньовий уряд.

Протестувальники в Білорусі вимагають провести нові вибори президента за міжнародними стандартами, а також звільнити всіх політичних в'язнів.