США поки не визначилися з визнанням Тіхановської президентом Білорусі

Фото: Майк Помпео (flickr gageskidmore)

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати поки не вирішили питання про визнання білоруської опозиціонерки Світлани Тіхановської президентом Білорусі. Він також додав, що американська влада підтримує білоруський народ.

Про це повідомляє Fox News.

"Ми шукаємо інструменти, які найбільше підходять для забезпечення результату, якого вимагає народ Білорусі", - сказав Помпео.

За словами держсекретаря, у Вашингтоні знають, що громадяни Білорусі хочуть свободи і змінити напрямок розвитку країни. Він заявив про готовність американської влади підтримати білорусів усіма дипломатичними можливостями.

Нагадаємо, Координаційна рада Білорусі в четвер, 24 вересня, заявила, що інавгурація президента Олександра Лукашенка є припиненням його повноважень як глави держави.

Крім того, Світлана Тіхановська приступила до формування тіньового уряду.

Також сьогодні представники Європейського союзу на саміті погодили введення санкцій проти представників влади Білорусі.