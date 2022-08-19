Низка поїздів затримуються через відновлювальні роботи: оновлені дані від УЗ

На ділянці Ков'яги - Огульці все ще тривають відновлювальні роботи через сходження вантажного потягу з рейок. Частина потягів прямуватимує зміненим маршрутом, частина - із запізненням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".