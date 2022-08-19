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Низка поїздів затримуються через відновлювальні роботи: оновлені дані від УЗ

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П'ятниця 19 серпня 2022 22:29
Низка поїздів затримуються через відновлювальні роботи: оновлені дані від УЗ Фото: низка поїздів затримуються через відновлювальні роботи (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На ділянці Ков'яги - Огульці все ще тривають відновлювальні роботи через сходження вантажного потягу з рейок. Частина потягів прямуватимує зміненим маршрутом, частина - із запізненням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Поїзди №163/164 Харків - Київ та №7/8 Харків - Одеса прямуватимуть зміненим маршрутом із затримкою.

Окрім того, зі спізненням прямують рейси №45/46 Харків - Ужгород, №1/2 Харків - Івано-Франківськ, №17/18 Харків - Львів.

"Укрзалізниця" просить всіх пасажирів, які мають подальші пересадки, сповістити про них провідників - перевізник готовий запропонувати альтернативні опції.

Зокрема, пасажирів, які спізнюються на свій рейс з Києва до Ковеля, УЗ довезе поїздом №23/24 Київ - Хелм о 22:54, а відправлення поїзда №7/8 Київ - Чернівці буде затримано орієнтовно на 15 хвилин для пересадки пасажирів з Харкова.

Нагадаємо, 19 серпня у Харківській області вантажний потяг зійшов з рейок. Через це кілька пасажирських поїздів затримуються.

Окрім цього, "Укрзалізниця" подовжить маршрут поїзда з Івано-Франківська для евакуації жителів Нікополя та Марганця.

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Укрзалізниця
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