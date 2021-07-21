В Україні через негоду затримуються 15 поїздів: список
Фото: в Україні затримуються 15 поїздів (Віталій Носач, РБК-Україна)
У зв‘язку із погодними умовами низка поїздів "Укрзалізниці" прямують із запізненням. Затримка виникла у 15 поїздів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".
Так, станом на 9:00 затримуються рейси:
- №137 Лисичанськ - Хмельницький (затримується на 2 години 50 хвилин);
- №64 Київ - Харків (затримується на 2 години 36 хвилин);
- №101 Київ - Херсон (затримується на 2 години);
- №15 Харків - Рахів (затримується на 2 години);
- №126 Київ - Костянтинів (затримується на 1 годину 45 хвилин);
- №188 Ковель - Миколаїв (затримується на 1 годину);
- №232 Генічеськ - Івано-Франківськ (затримується на 1 годину);
- №87 Новоолексіївка - Ковель (затримується на 1 годину);
- №72 Київ - Запоріжжя (затримується на 45 хвилин);
- №204 Генічеськ - Кривий Ріг (затримується на 42 хвилини);
- №868 Гречани - Київ (затримується на 42 хвилини);
- №11 Новоолексіївка - Київ (затримується на 37 хвилини);
- №282 Хмельницький - Генічеськ (затримується на 30 хвилини);
- №9 Київ - Маріуполь (затримується на 30 хвилини);
- №19 Київ - Попасна (затримується на 30 хвилини).
Раніше повідомлялося, що в Україні 21 липня ускладняться погодні умови. Синоптики попереджають про значні дощі, град та грози.
Нагадаємо, станом на ранок, унаслідок погіршення погоди в Україні без світла залишилися 838 населених пунктів.