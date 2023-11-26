Ряд городов временно оккупированной части Донецкой области полностью остались без света

Как сообщается, света нет в Мариуполе, Волновахе, Донском, Новотроицком, Докучаевске, Еленовке, Тельманово, Макеевке, Енакиево. Также пишут жители Тореза, Шахтерска, Новоазовска и Седово

В Telegram-канале "Мариуполь сейчас" сообщают, что в Мариуполе помимо отсутствия света прекращается подача воды и нет отопления.

"Сообщают, что это из-за обстрела Донецка", - добавили на канале.

В местных пабликах пишут, что были обстрелы электростанций на оккупированной территории. Официальной информации нет.

Жизнь в оккупации

Ранее мы сообщали, что оккупанты полностью провалили второй отопительный сезон в Мариуполе. Десятки домов и часть учебных заведений остаются без тепла. Зато оккупанты обустраивают в захваченном городе военные базы.

Также стало известно, что оккупанты в Донецкой области обходят школы и угрожают учащимся за т.н "экстремизм".