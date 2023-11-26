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Ряд городов временно оккупированной части Донецкой области полностью остались без света

Иллюстративное фото: на оккупированных территориях Донецкой области пропал свет (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В ряде населенных пунктов временно оккупированной части Донецкой области полностью пропало электричество сегодня утром, 26 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики.

Как сообщается, света нет в Мариуполе, Волновахе, Донском, Новотроицком, Докучаевске, Еленовке, Тельманово, Макеевке, Енакиево. Также пишут жители Тореза, Шахтерска, Новоазовска и Седово

В Telegram-канале "Мариуполь сейчас" сообщают, что в Мариуполе помимо отсутствия света прекращается подача воды и нет отопления.

"Сообщают, что это из-за обстрела Донецка", - добавили на канале.

В местных пабликах пишут, что были обстрелы электростанций на оккупированной территории. Официальной информации нет.

Жизнь в оккупации

Ранее мы сообщали, что оккупанты полностью провалили второй отопительный сезон в Мариуполе. Десятки домов и часть учебных заведений остаются без тепла. Зато оккупанты обустраивают в захваченном городе военные базы.

Также стало известно, что оккупанты в Донецкой области обходят школы и угрожают учащимся за т.н "экстремизм". 

 

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