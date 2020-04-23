Низка клубів АПЛ продовжує наполягати на достроковому завершенні сезону

Кілька клубів англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) продовжують наполягати на необхідності дострокового завершення сезону-2019/20 через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє The Guardian.

Попри те що більшість клубів спочатку погодилися дограти сезон, у деяких команд, назви яких не наведено, є низка питань. Головним побоюванням є ризик можливого повторного зараження футболістів коронавірусом. Зокрема, клуби стурбовані тим, як ізолювати гравців і переконатися в тому, що вони не хворі.

Зазначимо, що найближчі збори клубів пройдуть 1 травня, де можливо будуть обговорюватися вищеописані проблеми.

Раніше повідомлялося, що керівники клубів чемпіонату Англії закликають завершити сезон до 30 червня для того, щоб уникнути проблем з контрактами футболістів, угоди яких закінчуються влітку цього року.

Англійська Прем'єр-ліга була припинена на невизначений термін. На момент паузи в лізі було зіграно 29 турів з 38. "Ліверпулю", який лідирує в турнірній таблиці, достатньо здобути дві перемоги, щоб стати чемпіоном Англії вперше з 1990 року.