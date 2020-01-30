Рябошапка: ситуація з прослуховуванням в Україні майже неконтрольована

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Рябошапка пропонує заборонити обіг підслуховуючих пристроїв

На тлі скандалу з прослуховуванням прем'єр-міністра України Олексія Гончарука видно, що на сьогодні ситуація з прослуховуванням в країні майже неконтрольована. Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив генпрокурор Руслан Рябошапка.

За його словами, прослуховування дозволяє отримати доступ до інформації, розголошення якої може спричинити серйозні проблеми для України.

"Зараз ситуація майже неконтрольована: у багатьох приватних структур є можливість прослуховувати кого завгодно, працюють такі собі міні-спецслужби. Кожен, у кого є достатньо грошей, може собі це дозволити, фактично кожен олігарх має свою міні-спецслужбу", - зазначив Рябошапка.

Він також підкреслив, що для цього запропонував президенту Володимиру Зеленському врегулювати обіг спеціальних пристроїв та посилити контроль з боку держави. Він уточнив, що мова йде про заборону обігу засобів негласного зняття інформації.

Рябошапка додав, що прослуховуванням, як правило, займаються співробітники приватних структур, які раніше працювали в спецслужбах і правоохоронних органах та мають відповідні навички.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного прослуховування в кабінеті Гончарука.

Крім того, олігарх Ігор Коломойський заявив, що не має відношення до скандалу навколо прослуховування і заяви про відставку Гончарука.