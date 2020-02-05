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Рябошапка розповів, як зростуть зарплати в Офісі генпрокурора

Новини » Політика     05.02.2020 - 16:53
Рябошапка розповів, як зростуть зарплати в Офісі генпрокурора
Фото: Руслан Рябошапка (Віталій Носач/РБК-Україна)

А розмір дискреційної надбавки за особливі умови оплати праці та премії будуть зменшені

В Офісі генерального прокурора зарплати зростуть на 7-10 тисяч гривень. Про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка у ході засідання правоохоронного комітету Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, водночас розмір дискреційної надбавки за особливі умови оплати праці та премії планують зменшити. Рябошапка зазначив, що було підготовано проект постанови уряду, який передбачає збільшення заробітних плат.

"Він був прийнятий Кабінетом міністрів. Наразі збільшення відбувається поетапно. Наразі щодо тих прокурорів, які пройшли переатестацію, набирає чинності ця постанова щодо нових умов оплати праці. В середньому десь підвищення оплати праці прокурорів по центральному Офісу генерального прокурора становить від 7 до 10 тисяч гривень. Окрім того, ми зменшили розмір дискреційної надбавки за особливі умови оплати праці, а також премії. Тобто, вони не становлять більш як 10%", - заявив генпрокурор.

Рябошапка додав, що після переатестації зарплати зростуть також у прокурорів у районах та областях.

Нагадаємо, в законі авторства президента Володимира Зеленського про реформу Генеральної прокуратури України закладено зростання зарплат прокурорів, про що повідомляв глава комітету з питань правоохоронної діяльності ВР Денис Монастирський.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів України змінив принципи оплати праці і встановив сітку зарплат для топ-чиновників.

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