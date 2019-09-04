Рябошапка розповів про своїх заступників в ГПУ

Серед заступників нового генерального прокурора не буде Костянтина Кулика. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів глава ГПУ Руслан Рябошапка.

За його словами, вже є два претенденти на посади заступників, яким він довіряє.

"Вже говорили принаймні про двох людей, яким я довіряю і яких я хотів би бачити поряд з собою. Це не Костянтин Кулик", - зазначив він.

Також генпрокурор зазначив, що в числі його заступників точно буде Віталій Касько. Прізвища решти він пообіцяв оприлюднити незабаром.

Повна версія інтерв'ю з генеральним прокурором Русланом Рябошапкою незабаром буде опублікована на РБК-Україна.

Нагадаємо, Рябошапка був призначений генпрокурором 29 серпня поточного року. Його кандидатуру на пост глави ГПУ вніс в Раду президент Володимир Зеленський. Парламен підтримав пропозицію президента 312 голосами.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення з посад прокурорів 4 областей. Відповідно до наказів, які були підписані 3 вересня, з посад були звільнені прокурори Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської областей.

Крім того, президент Володимир Зеленський вніс у Верховну раду законопроект №1032, в якому пропонується провести реформування Генеральної прокуратури України. Зокрема, глава держави пропонує реформувати Генпрокуратуру в Офіс генерального прокурора, а також ліквідувати військову прокуратуру.