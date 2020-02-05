Рябошапка розповів, коли назвуть причетних до прослуховування Гончарука

На сьогодні у справі про прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука немає результатів, звіт очікується через два тижні. Про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка на засіданні правоохоронного комітету Ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Рябошапка зазначив, що розслідуванням прослушки Гончарука займається СБУ.

"Ми заслухали провадження минулого тижня. Поки немає остаточних результатів. Я думаю, що протягом тижня-двох ми отримаємо результат, про який ми повідомимо", - додав генпрокурор.

Нагадаємо, після скандалу з публікацією записів прослушки Гончарука Служба безпеки України порушила кримінальну справу. 15 січня о інтернеті з'явився запис розмови Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової та глави НБУ Якова Смолія.

На записах вони обговорювали пояснення причин зміцнення курсу гривні для президента Володимира Зеленського. При цьому, під час розмови Гончарук називав себе "повним профаном в економіці" і стверджував, що у президента "примітивне розуміння" економічних і фінансових процесів.