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Рябошапка назвав ключовий виклик в реформі прокуратури 

Новини » Політика     27.11.2019 - 16:13
Рябошапка назвав ключовий виклик в реформі прокуратури 
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

До грудня 2020 року буде впроваджена система електронного кримінального судочинства

Найбільші проблеми в реформуванні органів прокуратури буде викликати впровадження системи електронного кримінального судочинства. Про це заявив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, система запрацює в повному обсязі лише через рік.

"До грудня 2020 року, сподіваюсь, буде впроваджена система електронного кримінального судочинства. Вона охопить всі органи кримінальної юстиції, а не лише прокуратуру чи антикорупційну інфраструктуру. Набільшою проблемою для нас буде очевидно що система електронного судочинства, оскільки це потребуватиме дуже багатьох інформаційних продуктів в багатьох органах. Враховуючи розміри нашої країни - це насправді буде одним з ключових викликів", - заявив генпрокурор.

Нагадаємо, раніше Руслан Рябошапка заявив, що у центральному Офісі генерального прокурора скоротили близько тисячі прокурорів. За його словами, загалом на початок реформи існувало 216 прокуратур і майже 15 тисяч працівників прокуратури, з яких трохи більше 11 тисяч штатних одиниць прокурорів.

Крім того, 8 листопада завершився другий етап атестації прокурорів. За попередніми даними, тоді необхідні 93 і більше балів набрали 749 прокурорів.

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