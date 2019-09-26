Рябошапка звільнив двох заступників часів Луценка

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Їх звільнення пов'язане з реформою прокуратури

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підписав укази про звільнення двох заступників через реформу відомства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генпрокуратури.

Звільнення заступників Сергія Кизя і Юрія Столярчука пов'язано з реформою Генпрокуратури, яка повинна початися після того, як закон №1032 набув чинності 25 вересня.

"У зв'язку з вступом в дію Закону України "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо першочергових заходів реформування органів прокуратур" Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 25 вересня 2019 підписав накази про звільнення з посад заступників Генерального прокурора Сергія Кизя і Юрія Столярчука",

Нагадаємо, раніше Рябошапка назвав етапи реформування Генпрокуратури. За його словами, мета реформи - нові стандарти роботи прокурорів, які відповідають очікуванням суспільства, бізнесу та інвесторів. У рамках реформування ГПУ також пройде процес атестації для діючих прокурорів, який повинен завершитися до 1 вересня 2020 року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Рябошапка звільнив прокурора Харківської області. Крім нього, раніше були звільнені прокурори Вінницької, Волинської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Черкаської, а також Чернігівської областей.

Також нагадаємо, ГПУ створили Департамент з особливо важливих злочинів. Діяльність департаменту буде зосереджена на злочини, пов'язані з масштабними розкраданням державних коштів.