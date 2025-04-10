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Разрушения и пострадавшие: в Киеве ликвидировали последствия воздушной атаки (фото)

Киев, Четверг 10 апреля 2025 07:37
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Разрушения и пострадавшие: в Киеве ликвидировали последствия воздушной атаки (фото) Фото: В ГСЧС рассказали о последствиях воздушной атаки в Киеве (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владимир Костырин

После ночного дронового удара по Киеву спасатели работали на местах поражений. В столице горели склады, уничтожены хозяйственные постройки, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Чрезвычайники показали фото последствий вражеской воздушной атаки на Киев этой ночью, 10 апреля, и уточнили последствия

Отмечается, что спасатели были привлечены в Дарницком и Голосеевском районах города из-за российского удара дронами.

Дарницкий район

Здесь из-за атаки "Шахедов" были повреждены частные дома и автомобили, полностью уничтожена одна из хозяйственных построек.

"Две женщины обратились за медицинской помощью: одна из них имела острую реакцию на стресс, другая - множественные мелкие ранения правого предплечья. Пострадавшим оказали помощь на месте, без госпитализации", - передали в ГСЧС.

Голосеевский район

Как передали чрезвычайники, здесь в результате российской воздушной атаки произошло возгорание складского помещения.

Пожары были ликвидированы, фото последствий

"Все пожары, вызванные атакой - ликвидированы. К тушению и ликвидации последствий были привлечены более 50 спасателей и 13 единиц специальной техники", - рассказали в Службе.

Также в ГСЧС обнародовали в сети кадры с последствиями "Шахедной" атаки противника на столицу Украины этой ночью.

Кроме того, на фоне дроновой атаки в Николаеве прогремели взрывы - в городе произошли два пожара, были пострадавшие.

Удар "Шахедов" по Киеву

Как сообщалось ранее, 9 апреля поздно вечером в нескольких областях Украины, а также в Киеве, была объявлена воздушная тревога из-за угрозы "Шахедов". Фиксировался запуск нескольких групп ударных беспилотников противника с разных направлений.

Добавим, что почти в полночь в Киеве прогремели взрывы, и стало известно о работе ПВО из-за удара БПЛА врага

Представители городской власти рассказали, что в Киеве в двух районах зафиксировали пожар и разрушение дома, а также сообщалось, что один человек был заблокирован.

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Киев ГСЧС Пожар Атака дронов
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