Разрушение все еще на месте. Появились свежие спутниковые фото Крымского моста

В сети появились новые фото Крымского моста, который был поврежден три месяца назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление OSINT-аналитика Брэди Эфрика в Twitter.

"На Крымском мосту было разрушение почти три месяца назад, но спутниковые снимки показывают, что рабочие все еще устраняют повреждения", - написал Эфрик.

Кримианский мост был строг почти три месяца назад и satelite imagery shows, що робітники залишаються прискореними домашнім. pic.twitter.com/ubWurCvVt3 — Brady Africk (@bradyafr) January 4, 2023

Напомним, что 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и начался мощный пожар. После инцидента сообщалось о повреждении автомобильного и железнодорожного полотна.