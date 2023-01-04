Разрушение все еще на месте. Появились свежие спутниковые фото Крымского моста
В сети появились новые фото Крымского моста, который был поврежден три месяца назад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление OSINT-аналитика Брэди Эфрика в Twitter.
"На Крымском мосту было разрушение почти три месяца назад, но спутниковые снимки показывают, что рабочие все еще устраняют повреждения", - написал Эфрик.
Кримианский мост был строг почти три месяца назад и satelite imagery shows, що робітники залишаються прискореними домашнім. pic.twitter.com/ubWurCvVt3— Brady Africk (@bradyafr) January 4, 2023
Напомним, что 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и начался мощный пожар. После инцидента сообщалось о повреждении автомобильного и железнодорожного полотна.
Официально никто не взял ответственности за инцидент. Но источники РБК-Украина сообщали, что к взрывам могли быть причастны украинские спецслужбы.
Напомним, в декабре российские СМИ сообщали, что Путин проехал по Крымскому мосту за рулем автомобиля и пообщался со строителями.
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